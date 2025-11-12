アキレスが後場に急伸している。同社は１２日午後２時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正し、最終利益予想を１４億５０００万円（前期比３．４倍）に引き上げた。従来は８億円と予想していた。９月中間期の利益が計画に対して上振れして着地したことも相まって、好感されたようだ。 ９月中間期はシューズや寝具用のウレタンの販売が落ち込み、中国・北米市