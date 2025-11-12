ホノルルマラソン日本事務局は、2025年12月14日(日)に開催される「JALホノルルマラソン2025」に、日本人エリートランナー7名の出場が決定したことを発表しました。フルマラソンには神野大地選手ら、1マイルレースには田中希実選手の出場が決定しています。 JALホノルルマラソン2025 「JALホノルルマラソン2025」開催日：2025年12月14日(日)「カラカウア メリーマイル」開催日：2025年12月13日(土) 注目は、大