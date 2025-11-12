中国人女性が客室キャンセル要求が拒否されたことに腹を立ててホテルの部屋を水浸しにするなど被害を与え、客室料の280倍にのぼる金額を支払うことになった。香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）の10日（現地時間）の報道によると、中国南部の海南省のあるホテルは先月28日、警察に「女性宿泊客がホテルの客室を水浸しにした」と通報した。女性宿泊客Aはオンラインプラットホームで1泊108中国元（約2300円）の客室を予約し