12日午前、福岡県那珂川市の路上で、父親の腹部付近を殺意を持って包丁で突き刺し、意識不明となるケガをさせたとして、殺人未遂の疑いで43歳の男が現行犯逮捕されました。父親は午前11時半ごろ、死亡が確認されました。現場には男の母親もケガをして倒れていて病院に運ばれています。警察によりますと、12日午前10時ごろ、福岡県那珂川市王塚台の路上で「男女が道路に倒れている」と目撃した人から110番通報がありました。現場に