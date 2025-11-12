【State of Play】 11月12日7時 配信 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月12日に配信した「State of Play」にて、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を発表した。 本機は日本国内での使用に限定したPS5の新モデルで、価格は税込み55,000円。発売は11月21日を予定している。 本体言語を「日本語」、かつ「国/地域」を「日本」に設定しているPlayS