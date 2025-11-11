10月の倒産ことし最多の965件、10月では13年ぶりの高水準2025年10月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が965件（前年同月比6.1％増）、負債総額は1,275億2,100万円（同49.5％減）だった。件数は、6月から5カ月連続で前年同月を上回り、7月の961件を抜いてことし最多を更新した。10月では、2年連続での900件台で、2012年の1,035件以来の高水準となった。負債総額は、2カ月連続で前年同月を下回り、ほぼ半減した。