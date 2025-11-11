警察によりますと、きょう午前９時２０分頃、鶴岡市伊勢横内伊勢郷で、体長約１．５メートルのクマ１頭について複数の目撃情報が寄せられているということです。 未だクマは発見されておらず、付近に潜んでいる可能性があるということです。警察が外出の際に注意するようよびかけています。