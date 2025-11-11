悪を挫く正義の存在であるはずの“戦隊ヒロイン”が、周囲に多くの迷惑をかけて消えた――。8日、女優の今森茉耶（19）の20歳未満での飲酒が発覚したとして、所属事務所『seju』が今森との契約を解除したと発表。今森は現在放送中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴウジュウジャー』（テレビ朝日系）に出演中だった。「契約解除の発表は8日、その翌日となる9日は第37話の放送日でした。前回の予告では今森さんは登場して