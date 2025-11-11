悪を挫く正義の存在であるはずの“戦隊ヒロイン”が、周囲に多くの迷惑をかけて消えた――。

8日、女優の今森茉耶（19）の20歳未満での飲酒が発覚したとして、所属事務所『seju』が今森との契約を解除したと発表。今森は現在放送中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴウジュウジャー』（テレビ朝日系）に出演中だった。

「契約解除の発表は8日、その翌日となる9日は第37話の放送日でした。前回の予告では今森さんは登場していましたが、9日の放送は今森さんの出演シーンはもちろん全カット。不自然さを感じる強引な編集で存在が消されていました。制作側に今回の問題がいつ伝えられたかはわかりませんが、かなりの突貫で再編集が行われたのではないでしょうか」（スポーツ紙記者）

今森は今回の未成年飲酒だけでない、“不祥事”が報じられている。

「9月に今森さんとゴウジュウジャーに“スーツアクター”として出演している男性との不倫疑惑を週刊文春が報じています。スーツアクターは変身後の“中の人”で、アクションを担当する役者。松坂桃李さんが出演予定だった戦隊モノの映画への出演を拒否したとも報じられています」（芸能記者）

同番組は公式サイトにて今森の降板を発表している。

「不倫報道のときからこの子、反省しているのかなと思っていました……」

そう話すのは、あるテレビ局関係者だ。

「不倫疑惑報道で一旦、撮影がストップ。撮影再開の日の前日に、今森さんの謝罪の場が設けられたんです。でも約束の時間になっても謝罪の場に彼女は現れなかった」

30分経っても姿を見せなかった今森。

「それでスタッフたちは今森さんの楽屋をわざわざ訪ねて、そこで謝罪があったとか。19歳の子だからその場に行くのが急に怖くなったのかもしれないと思っていました。ですが、その後、現場でキャピキャピしている姿を見ると、“ホントに反省してるの？”と……。スタッフもキャストもその姿に怒っていましたよ」（前出・テレビ局関係者、以下同）

放送開始から50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズ。ゴジュウジャーで締めくくることはそもそも決まっていたとようだが、

「今回の一連の不祥事で歴史は汚されたようなもの。来年、戦隊モノの映画も公開される予定ですが、松坂桃李さんがクランクイン直前で出演を拒否したと女性セブンが報じています。

さらには、同映画にはゴジュウジャーが大きく関係するとみられています。すでに撮影は終わっている可能性が高く、再び今森さんの“処理”に編集が頭を悩ましているかもしれませんね……」