きょうの為替市場でドル円は再び１５４円台を回復。４１日目に入っている米政府機関閉鎖だが、ようやく出口がひとまず見えてきているようだ。 米上院は９日、手続き上の措置で投票を実施し、一部の民主党議員の賛成を得た。合意内容は、農務省と退役軍人省、議会自体の２０２６年度（２５年１０月－２６年９月）予算案は可決。その他の省庁については来年１月３０日までのつなぎ予算を確保する。 本会議で可決で