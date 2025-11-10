＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター【映像】波紋を呼んだ「お断り」行為 実際の様子一年の締めくくりでもある大相撲十一月場所がいよいよ幕を開けた。初日から横綱・豊昇龍（立浪）に土がつく番狂わせでファンを沸かせるなか、二日目の取組では館内で“お断り行為”が見られ、「会場のマナーは大切」「マナーは人に強要するものじゃない 自分を律するもの」などさまざまな反響を呼ぶ事態となった。序