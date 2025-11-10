ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 侍ジャパン・村林一輝がピッチクロック違反 球審からストライク宣告 パン 一輝 侍ジャパン スポーツニュース・トピックス 東スポWEB 侍ジャパン・村林一輝がピッチクロック違反 球審からストライク宣告 2025年11月10日 19時21分 リンクをコピーする 侍ジャパンの村林一輝内野手（２８＝楽天）が１０日に行われた練習試合・広島戦（宮崎）でピッチクロック違反の第１号となった。場面は４点を先取した初回一死一塁。前の打者が凡退して以降、投手は３０秒以内にホームへ投げなければいけない場面だったが、打者の村林は残り時間が８秒になるまでに構えることができず、ピッチクロック違反により球審からストライクが宣告された。不慣れな制度での?洗礼?を浴びる形となった村 記事を読む おすすめ記事 町田・黒田監督は衝撃敗戦にショック隠せず ＤＦ昌子の“開始３３秒弾”に「プロでもなかなか見ないオウンゴール」昌子も「僕が試合を壊してしまった」と責任受け止める 2025年11月4日 22時40分 首位・鹿島、次節にも9年ぶり優勝決定の可能性…FW鈴木優磨「勝つだけ。自分たちができることを」 2025年11月8日 18時54分 初回大量失点も「大したもんだ」 広島・新井貴浩監督、4回6失点の先発・辻に「向かっていけるのがいい」 2025年11月10日 18時0分 【侍ジャパン】岡本和真を４番に指名 本人は久びさ実戦練習に「打てる気がしなかった」 2025年11月8日 19時15分 「侍ジャパン」合宿に巨人・岡本和真が合流…実戦形式打撃練習は三振と三ゴロで「恥ずかしかった」 2025年11月8日 18時54分