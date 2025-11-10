せっかく買ったのに使いきれず、余らせてしまいがちな食材ってありませんか。今回はそのような「余ってしまった」食材の使い道についての質問が寄せられました。『賞味期限が切れた卵。みんなは加熱して食べる派？それとも食べない派？』冷蔵庫に残った卵を見て、投稿者さんはどう感じたのでしょうか。もしかしたらその卵、うっかり使い忘れて賞味期限が切れてしまったのでしょうか。詳しい事情は不明ですが、ママたちはこの問い