11月5日の「文春オンライン」で、木村拓哉（52）と工藤静香（55）の長女Cocomi（24）と、男子バレーボール日本代表・小川智大（29）との熱愛が報じられた。「小川選手は、サントリーサンバーズ大阪に所属しており、国内リーグで多くの個人賞を獲得してきた“天才リベロ”です。同誌の直撃に対し、小川選手は『仲良くさせていただいています』と語り、Cocomiさんとの交際を否定していないようです。木村さんと工藤さんという、芸能