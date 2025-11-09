米在住のタレント・野沢直子が９日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。父親が３カ国にわたって“家庭”を築き、３人の異母きょうだいがいると衝撃の事実を告白した。この日はタレントの清水ミチコ、青木さやかと公私ともに交流がある２人との鼎談（ていだん）。野沢は「うちの父親がね、ちょっとクレイジー。何か、まあ、隠し子があっちこっちにいて」と切り出した。「３カ国にわたって。うちの普通のメインの家と、