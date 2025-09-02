ニッポン放送本社日刊スポーツ

大谷翔平をめぐる過去の炎上騒動、野沢直子が説明「いまだに黒焦げ」

ライブドアニュース編集部

  • 野沢直子が2日のラジオで、大谷翔平をめぐる過去の炎上騒動に言及した
  • 「いまだに黒焦げな状態です、まだ燃えてるところあるからね」と発言
  • 大谷がアメリカで「人気ない」と前置きもなく切り取られたと説明した
