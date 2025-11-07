『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』にて、「カービィカフェ WINTER 2025」が11月12日（水）より開催決定！WINTER限定メニューや新作グッズが登場する。☆かわいい冬支度な『星のカービィ』デザインのメニューやグッズをチェック！（写真19点）＞＞＞任天堂が発売する人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』全店（TOKYO ／ OSAKA ／ HAKATA