【カービィカフェ】ぽかぽかな冬限定メニュー登場！ ケーブルニットの冬グッズかわいすぎ♪
『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』にて、「カービィカフェ WINTER 2025」が11月12日（水）より開催決定！ WINTER限定メニューや新作グッズが登場する。
☆かわいい冬支度な『星のカービィ』デザインのメニューやグッズをチェック！（写真19点）＞＞＞
任天堂が発売する人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』全店（TOKYO ／ OSAKA ／ HAKATA）にて、2025年11月12日（水）〜2026年3月3日（火）の期間限定で、「カービィカフェ WINTER 2025」が開催される。
今年もまたカービィカフェに冬がやってきました！
「カービィカフェ WINTER 2025」では、心も体もぽかぽかになる新作メニューや復刻メニューが登場。早速チェックしていこう。
フードメニューは、「冬のごちそう♪ぽかぽかオニオンスープとベリーソースのやわらかスペアリブ」と、WINTER限定デザインのスーベニアミニプレートが付いたデザートメニュー「ひとやすみガトーショコラ 〜カービィの雪あそび〜」の２つの新作メニューが登場。
「冬のごちそう♪ぽかぽかオニオンスープとベリーソースのやわらかスペアリブ」は、カービィのこの冬のお気に入りは、オニオンとチーズたっぷりのぽかぽかスープと、フルーティなベリーソースがアクセントのやわらか〜いスペアリブ。
雪あそびでペコペコなおなかをいっぱいにしてくれる、ボリューム満点のごちそうプレートです♪
「ひとやすみガトーショコラ 〜カービィの雪あそび〜」は、ワドルディたちと雪あそびを楽しんだカービィが、ガトーショコラにつもったふわふわクリームの上で「ふぅ〜」とひとやすみ。プププランドの冬を楽しみながら、のんびりお召し上がってね。
そしておなじみのバーガーメニューもバッチリ冬じたく♪ 「冬のカービィバーガー＆粉雪チーズのパスタ」「冬のワドルディバーガー＆粉雪チーズのパスタ」も登場。マフラーを巻いたカービィやワドルディのバーガーといっしょに雪化粧のようなチーズがたっぷりのパスタをお召し上がりあれ。
マッシュポテトのカービィをリースみたいに華やかに彩る新鮮な野菜たちとサーモンが楽しめる「カービィのスノー・リースサラダ」も期間限定でご提供。ウィスピーウッズのりんごドレッシングをたっぷりかけて味わってね。
ドリンクメニューはWINTER限定アートが楽しめる「アートコレクション・オ・レ（カフェオ・レ／クリーミーミルク／いちごオ・レ）」をご提供。WINTER限定のアート2種と、クリーミーミルク味が登場する。通常アートも注文可能だ。
そして新作グッズとしては、ケーブル模様のニットにWINTERアートの織ネームをあしらったバッグや、カービィの手袋とワドルディの帽子をモチーフにしたポーチが登場。カービィたちが寒い日も温めてくれます♪
また、WINTERアートや雪だるまデザインのカービィとワドルディの刺繍ブローチ、WINTERロゴの箔押しがポイントのポストカードも登場。
冬ならではのあったかコーデな『星のカービィ』キャラクターたちのデザインがとってもキュート！
今年も、カービィカフェでプププランドの楽しい冬をお楽しみください♪
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
