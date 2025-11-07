イオンスタイル倉敷倉敷市水江 イオンモール倉敷にあるイオン倉敷店が衣料品売り場をリニューアルし、「イオンスタイル倉敷」に生まれ変わりました。 総合スーパーの衣料品販売が苦戦する中、売り場を年齢や着用シーンで6つに分け買い物しやすくすることで販売拡大を目指します。 中高生に人気のキャラクターグッズやシール。若者をターゲットにした商品の充実で