来週（2025年11月10日〜11月16日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年11月3日〜11月9日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では優しさを忘れないでいましょう』｜総合運｜★★★★★がむしゃらさがあります。自分の目的や目標に対して何がなんでもの気持ちで向かっ