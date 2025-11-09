【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では優しさを忘れないでいましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
がむしゃらさがあります。自分の目的や目標に対して何がなんでもの気持ちで向かっていくでしょう。お金を貯めたい人は、自分の才能を活かすと対価に繋がりやすい時です。仕事や公の場ではこれまでの頑張りが報酬や良い評価になって報われるようです。どういう方法で努力したのかを教えて欲しい人がいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
駆け引や拗らせる行動ばかりをとってしまいそうです。自分をよく見せようとして、意中の人のプライドを傷つけないように気をつけましょう。シングルの方は、シャイな性格の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの幼さを理解できないことがあります。
｜時期｜
11月14日 自由がきかない ／ 11月16日 色んなことを頑張る
｜ラッキーアイテム｜
ウォーキング
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞