ふわふわ泡で人気の「SENKA パーフェクトホイップ」に、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」が登場♡株式会社ファイントゥデイが手がける限定スペシャルデザインが、2025年11月6日（木）より全国で順次発売されます。ふわふわ泡とシナモロールの可愛さに包まれながら、毎日の洗顔タイムがもっと楽しく、もっとHAPPYになる限定コレクションです♪ SENKA×シナモロールの限定デザイン