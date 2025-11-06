「SENKA パーフェクトホイップ」がシナモロールと夢のコラボ♪限定パッケージをチェック

ふわふわ泡で人気の「SENKA パーフェクトホイップ」に、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」が登場♡株式会社ファイントゥデイが手がける限定スペシャルデザインが、2025年11月6日（木）より全国で順次発売されます。ふわふわ泡とシナモロールの可愛さに包まれながら、毎日の洗顔タイムがもっと楽しく、もっとHAPPYになる限定コレクションです♪

SENKA×シナモロールの限定デザインが登場

「素肌も、心も、明るく晴れやかに」をテーマにした今回の限定シリーズは、全5種類のパッケージデザインで展開。並べると洗顔のステップが完成する仕掛けが施され、見た目も楽しめるコレクションです。

定番の青「センカ パーフェクトホイップ」から、爽快感の白「ホワイトクレイ」、うるおいのピンク「コラーゲンin」、すっきりケアの薄緑「アクネケア」、そして上質な「プレミアムパーフェクトホイップ クリア」まで、全ラインがシナモロール仕様に♡

ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間

それぞれのアイテムで叶う理想の素肌

センカ パーフェクトホイップ シナモロールデザイン



毛穴にたまった“酸化汚れ”までクリアに洗浄。

センカ パーフェクトホイップ コラーゲンin シナモロールデザイン



4つのうるおい成分（※2）配合で、乾燥小じわの目立たない肌へ。

センカ パーフェクトホイップ ホワイトクレイ シナモロールデザイン



黒ずみ・角栓をしっかり吸着してつるすべ肌に。

センカ パーフェクトホイップ アクネケア シナモロールデザイン（医薬部外品）



大人ニキビや肌あれを防ぎ、なめらか肌をキープ。

センカ プレミアムパーフェクトホイップ クリア シナモロールデザイン（医薬部外品）



古い角質や毛穴汚れを落とす“美容泡ピーリング洗顔”（※3）で透明感アップ。

すべて容量は120g、価格はオープン価格。数量限定で2025年11月6日（木）より順次発売されます。

※2 異性化糖、セリシン、水溶性コラーゲン、グリセリン（保湿）

※3 古い角質や毛穴の汚れを洗いながす

ふわ泡と笑顔があふれる♡幸せな洗顔時間を

ふわふわの泡と可愛いシナモロールが織りなす、心も肌も明るくなるSENKAの限定デザイン。

洗うたびに優しい香りともちもち泡に包まれて、毎日のスキンケアがHAPPYな時間に変わります♪見るだけで笑顔になれるパッケージは、自分用にもギフトにもぴったり。

数量限定のこの機会に、ぜひ手に入れてみてください♡