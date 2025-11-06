元ＮＦＬフィラデルフィア・イーグルスのスター選手のジェイソン・ケルシー氏（３８）がワールドシリーズ連覇を達成したドジャースに侮辱発言を浴びせて波紋を広げている。自らのポッドキャスト番組「ニューハイツ」の中で「彼らは優勝をただ買っているだけだ」と主張している。金満補強で「悪の帝国」と揶揄されることの多いドジャースだが、地元のフィリーズが地区シリーズで倒され、ＷＳにまで進出。２年連続で栄光をつかみ