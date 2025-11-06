ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > マクドナルドの新業態が「わずか1年半で全店撤退」に至ったワケ マクドナルド スターバックス 外食 飲食業界 経営・マネジメント プレジデントオンライン マクドナルドの新業態が「わずか1年半で全店撤退」に至ったワケ 2025年11月6日 8時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20023年12月、ドリンク専門店をアメリカで鳴り物入りで始めたマクドナルド 「スタバの対抗馬」となる夢は破れ、今年には完全撤退が発表されたと筆者 朝の時間帯で勝負できなかったことが不振の要因となった可能性があるとした 記事を読む おすすめ記事 マクドナルドとスターバックス、紙ストロー廃止の動き進む 実用性か？環境か？企業はジレンマ 2025年11月2日 18時0分 国民民主・玉木代表 ガソリン暫定税率年内廃止の決定に「いやあ、ついに実現しました」 2025年10月31日 20時50分 黄金期のヴィジュアル系バンド集結『CROSS ROAD Fest』が「タイムテーブル非公開」方針を撤回 再入場は不可、飲食持ち込み可能で実施 2025年11月4日 10時45分 ヘイリーゲイツ監督作品「アトロピア」の質疑応答イベントを取材したが・・・・ 2025年11月4日 13時0分 スルメイカ漁に初の停止命令 漁獲量超過で 2025年10月31日 10時41分