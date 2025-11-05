今シーズンからデンマークの強豪コペンハーゲンでプレーする日本代表DF鈴木淳之介。帝京大学可児高校時代は守備的MFだったが、湘南ベルマーレでセンターバックにコンバートされると大きく飛躍した。卓越した身体能力を武器とした守備力と、ほぼ両利きといえる足元の技術を兼備。今年6月に日本代表デビューを果たすと、先月のブラジル代表戦でも確かなパフォーマンスを披露した。昨シーズンのデンマーク王者であるコペンハーゲンで