今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。10月31日（金）放送の同番組では、SNSをきっかけに人生が激変した女性に密着した。©AbemaTV,Inc.スタジオも「きれい」「顔もちっちゃい」と驚いた美人ラーメン店主・淵田由衣さん。SNSで店の紹介動画が1400万回以上再生されるなど大きな話題を呼び、月の売り上げが100万円から500万円へと5倍に跳