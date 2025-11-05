リーグ連覇を逃した巨人のコーチ人事が話題になっている。桑田真澄2軍監督が10月下旬に宮崎で開催されたフェニックス・リーグから帰京後に球団との話し合いで、「若手の育成ができていない」と評価されてフロント入りを打診されたが固辞。今季限りで退団を決断した。そして、後任の2軍監督に就任したのが、DeNAの野手コーチを務めていた石井琢朗氏である。この人事は一体、何を意味するのか。裏側を探った。＊＊＊【写真を見る