読売テレビは22日、人気討論番組『そこまで言って委員会NP』の特別版『そこまで言って委員会npb』（後3：00）を放送する。【番組カット】顔ぶれがすごい！球界を代表するレジェンドたち阪神で活躍した赤星憲広、楽天で監督も務めた平石洋介、ソフトバンクのエースとして活躍した攝津正、日米で活躍した五十嵐亮太、広島の黄金期を支えた野村謙二郎、日米通算2000安打を達成した福留孝介、日本ハムのエースとして名をはせた西崎