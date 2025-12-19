「ワインやお米作りを…」充電生活のはずが一転、オイシックスでCBOにプロ野球の2軍イースタン・リーグに参加しているオイシックスは、10月に巨人を退団した桑田真澄氏をチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に招へいし、18日に都内のホテルで就任会見を行った。退団直後は「充電しようと思っていた」という桑田氏は、なぜ電撃的な再始動を選んだのか。そして「ジャイアンツと比べれば、雲泥の差がある」というオイシックス