円買い介入を判断する3つの条件 日本の通貨当局は、2022年と2024年に米ドル売り・円買い為替市場への介入を断続的に行ったが、これらの為替介入にはいくつか共通した「条件」があった（図表1参照）。その中から主な3つの条件を確認してみる。【図表1】米ドル／円と円買い介入の関係（2022年1月～2024年7月） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 1つ目の条件は、これらの米ドル売り介入が行われたのは、す