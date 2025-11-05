無印良品から、心温まるクリスマス限定商品が登場します。2025年は「みんなが同じ時間を、まっています」をテーマに、子どもも大人も楽しめる全26種類のラインナップを展開。人気の「ヘクセンハウス」や「カウントダウンカレンダー」に加え、新作お菓子や手づくりキット、シャンメリーなども登場します。家族や友人と過ごすひとときを彩る、特別な季節限定アイテムをチェックしてみて♪ 無印良品のクリスマス限