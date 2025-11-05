無印良品のクリスマス限定商品が登場♡お菓子から手づくりキットまで全26種類をチェック

無印良品から、心温まるクリスマス限定商品が登場します。2025年は「みんなが同じ時間を、まっています」をテーマに、子どもも大人も楽しめる全26種類のラインナップを展開。人気の「ヘクセンハウス」や「カウントダウンカレンダー」に加え、新作お菓子や手づくりキット、シャンメリーなども登場します。家族や友人と過ごすひとときを彩る、特別な季節限定アイテムをチェックしてみて♪

無印良品のクリスマス限定スイーツ＆ドリンク

今年の無印良品は、見た目もかわいい新作スイーツが豊富♡

新登場の「キャンディングポップコーン」は、いちご味とキャラメル味の2種類を展開。

お子さまも楽しめる甘さで、分け合って食べられる5連包タイプです。「クリスマスドーナツ レーズン＆アップル」は、シュトーレンをイメージし、ラムレーズンと糖漬けりんご、シナモンの香りが広がる大袋仕様。

さらに、りんご味といちご味の「シャンメリー」は、開栓音の“ポンッ！”で特別感を演出します。

また、人気の「ブールドネージュ」や「てんさい糖ビスケット」は、クリスマス限定パッケージで登場。冬限定の「季節のコーヒー 冬ブレンド ドリップ」と合わせて楽しむのもおすすめです。

“作る楽しさ”を届ける無印良品の手づくりキット

毎年人気の「自分でつくる」シリーズも、仕様をリニューアルして登場。

「生地からつくる ヘクセンハウス」は、オーブン使用回数を4回から2回に減らし、より手軽に楽しめるようになりました。

ほかにも「クリスマスバウムリース チョコ」や「クリスマス型抜きクッキー」など、家族や友人と楽しめるラインナップが揃います♪

さらに今年は、食卓を華やかに彩る手づくりごちそうキットも登場。「フライパンでつくる魚介パエリアの素」は、あさりや貝柱入りのスープ付きで本格的な味わいに。

「ミートグラタンの素（牛肉のボロネーゼとホワイトソース）」は、パスタを加えるだけで大皿料理が完成。手軽に“おうちクリスマス”を楽しめます。

クリスマスの時間を彩る、無印良品のこだわり

「感じ良い暮らしと社会」を目指す無印良品が提案する今年のクリスマスは、待つ時間までも楽しめるラインナップが魅力です。

お菓子でワクワクを、手づくりでぬくもりを、食卓で笑顔を届けてくれるアイテムが揃いました。ギフトとしても、自分へのご褒美としてもぴったり。

全国の無印良品店舗およびオンラインストアで、季節限定の特別なひとときを見つけてみてはいかがでしょうか♡