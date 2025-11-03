今年の帝王賞を疾病で競走除外となったメイショウハリオが、復活の兆しを見せた。スタートからいったんは後方4番手に下げたものの、向こう正面でスルスルと上がっていき3コーナーでは5番手まで進出。最終コーナーを大外を回って勢いよく上がっていき、上がり3F最速の38.6の脚を使うも先に抜け出したミッキーファイトを捉えられず。それでも疾病明けから復調し、鞍上も「改めてこの馬の底力を感じるレース内容」と評価していた。2