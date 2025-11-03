北海道上ノ国町石崎付近で、2025年11月2日午後5時半すぎ、住宅に住む80代男性が玄関ドアを開けたところ、2m先の道路上にいるクマ2頭を目撃しました。警察によりますと、クマは体長およそ1.3メートルと70センチの親子とみられ、そのうち親グマとみられるクマが男性の方に向かってきたため、すぐにドアを閉めたということです。男性にけがはなく、住宅のドアなどにも損傷はありませんでした。通報を受けた警察がおよそ40分後に