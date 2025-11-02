東京駅丸の内駅舎内にある東京ステーションホテルの朝食ブッフェは、高い評価を得ている。いったいどんな料理が並んでいるのか。上阪徹さんの著書『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』（河出書房新社）より、一部を紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／masa44※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masa44■「ホテルでこんなおいしい海苔が食べられるとは」今や高い評価を得ているオールブッフェだが、総料