ロックバンド「ザ・ワイルドハーツ」のベーシストとして最も知られたスコット・ソーリーさんが死去した。47歳だった。2006年から2012年、2013年から2015年の期間に同バンドのメンバーとして活躍していたスコットさんが、長期にわたる脳腫瘍との闘病生活の末、10月30日にこの世を去ったことを遺族が伝えた。 【写真】妻にブチュー1カ月前の投稿では元気にも見えたが… インスタグラム