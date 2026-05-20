アイドルグループ・乃木坂46は20日、公式サイトを更新し、菅原咲月が乃木坂46の4代目キャプテンを務めることを発表した。【動画】乃木坂46菅原咲月、“副キャプテン”として星泉と重なる部分明かす同サイトでは、「菅原咲月 乃木坂46キャプテン就任のお知らせ」と題し、「「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて発表いたしました通り、菅原咲月が乃木坂46の4代目キャプテンを務めることになりました」と発表。「5月21日(木)に現キャ