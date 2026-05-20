深圳市南山区にある深圳市普渡科技で、ロボットを撮影する来場者。（３月２７日撮影、深圳＝新華社記者／劉夢蒞）【新華社深圳5月20日】中国広東省深圳市が「人工知能（AI）エージェント」の産業化に力を入れている。スマートフォンや自動車、機器設備など端末側でAIを動かす「エッジAI」戦略を打ち出し、新たな産業クラスターの形成を目指している。AI技術が急速に進化する中、今年はオ