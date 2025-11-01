米国の国防長官が中国の国防相と会談し、「南シナ海と台湾周辺などで中国の活動が深刻に懸念される」という立場を明らかにした。中国側は「米国は台湾問題に関して言葉と行動に慎重であるべき」と主張した。31日（現地時間）のロイター通信などによると、ヘグセス米国防長官は東南アジア諸国連合（ASEAN）拡大国防相会議（ADMMプラス）出席のためにマレーシア・クアラルンプールを訪問し、中国の董軍国防相と会った。今回の米中国