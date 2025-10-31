日本電気硝子がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を２７０億円から３２０億円（前期比５．２倍）へ、純利益を１７０億円から２３０億円（同９０．２％増）へ上方修正した。 売上高は３１００億円（同３．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、第３四半期時点でディスプレー事業の堅調な販売が継続するなか、生産性の改善が大きく進んだことなどから利益が上振れたことや、海外