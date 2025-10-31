ニューストップ > 国内ニュース > 失職の伊東市・田久保市長が涙ながらに感謝「やりきったという思い」 田久保眞紀 時事ニュース FNNプライムオンライン 失職の伊東市・田久保市長が涙ながらに感謝「やりきったという思い」 2025年10月31日 13時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2度目の不信任決議案を受け、失職となる静岡県伊東市の田久保真紀市長 31日に報道陣の取材に応じ、市長としての5カ月間を涙ながらに振り返った 市民や職員に感謝し「やりきったという思いで今一杯でございます」と語った 記事を読む おすすめ記事 田久保市長“その気”になれば「あと7か月」居座れた？ 議会招集“しなかった場合”の最悪シナリオに見る「地方自治法のバグ」とは【元市議の弁護士が解説】 2025年10月31日 10時8分 クレームで撤去された市川市の花火写真、市長謝罪で再展示 写真家「ホッとしています」 2025年10月31日 12時27分 解散後初の議会は２０人全員出席…田久保・伊東市長の学歴問題で２度目の不信任決議案を審議へ 2025年10月31日 10時15分 日本人監督を「なぜ解任したんだ」 過去17年で最高の成績…抗議活動に現地注目「誰もが困惑している」 2025年10月25日 7時40分 山尾志桜里氏、高市総理めぐる「媚びを売るな」に怒り...「マジでやめて」「女性であることは何ら関係ない」 2025年10月31日 11時36分