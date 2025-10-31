アルフレッサホールディングスが続伸している。この日の寄り前に集計中の９月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の１４０億円から１６２億円（前年同期比８．０％増）へ、純利益が９１億円から１１５億円（同１８．２％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 売上高は１兆５３１８億円から１兆５２９７億円（同５．０％増）へやや下振れたものの、、コストコントロール