DAREWORKS最上級のペンとEVANGELION初号機との融合した、30周年特別コラボによる万年筆とボールペンセットが登場。極上の書き心地と、ファン垂涎のビジュアルを楽しめる逸品をご紹介。☆スタイリッシュな極上万年筆＆ボールペンセットをチェック！（写真11点）＞＞＞アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の30周年を記念して、DAREWORKSが手がける万年筆とボールペンのセットがリリースされる。日本限定1000本、 先着100名様プレゼント