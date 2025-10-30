ケンタッキーフライドチキン(KFC)は11月6日から、2026年「ケンタ福袋」(税込3,500円)の事前抽選販売を受け付ける。福袋は、店舗で使える5,350円相当のメニュー引換券と「ビスケット型お昼寝枕」、クーポン付きのおみくじが入っている。事前抽選は、WEBサイト･公式アプリから応募できる。受付期間は11月6日9時〜11月20日23時59分。〈「ケンタ福袋」(税込3,500円)の中身〉〈1〉KFC全店共通引換券(5,350円相当)〈2〉ビスケット型お昼