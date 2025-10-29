10月24日、ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』#8が放送。今回はゲストにAAAの宇野実彩子が出演し、子育てについて言及。しかし、その発言が物議を醸している。

「同番組では、MEGUMIさん、剛力彩芽さん、ヒコロヒーさんの3人がMCを務め、さまざまな女性たちの生き様を飾らない言葉で語りつくします。2024年3月に、アイドルグループ・NEWSの小山慶一郎さんと結婚した宇野さんは、2025年6月に第1子を出産したことを発表。今回は子育てや、仕事との両立の苦労を赤裸々に明かしました」（テレビ局関係者）

出産直後、「心も頭もバランスぐちゃぐちゃで両立が見えなかった」と奮闘の日々を告白。それでも仕事との両立には前向きな姿勢を示した。

「さらに、夫の小山さんの子育て事情にも言及した宇野さん。小山さんは積極的に子育てに参加してくれるタイプだといい、《お互いのカレンダーをにらめっこして、パズルして楽しみながら駆使してやっています》と協力体制であることを明かしていました」（前出・テレビ局関係者）

ところが、この発言が夫・小山のファンを激怒させてしまう。放送後、X上では反発の声があふれた。

《もう本当に黙ってて欲しい》

《デリカシーのない人、もう一度相手がアイドルってこと自覚しなよ》

《本当にファンの事考えられない夫婦だな》

宇野は結婚を発表した当初にも、Instagramで小山ファンの反感を買っていた。小山への思いを「あれから大事な人ができました あなたによく似てるんだ 人が好きで素直なところも」と自身の楽曲の歌詞とともに綴ったことなどが、ファンはおもしろくなかったのだろう。

｢とはいえ、宇野さんばかりでなく、小山さんも私生活についてかなりオープンにしていますからね。レギュラー出演する関西ローカルの情報番組『よんチャンTV』（MBSテレビ）では、結婚を生報告した際、左手薬指に指輪をつけた状態で出演。さらに、自身のYouTubeでも子供が誕生後に沐浴をしたことや、ミルクをあげていることなどを語っています。結婚しても私生活をあまり公にしないアイドルがいるなか、夫婦揃って隠さないスタイルを貫くということでしょう。一部のファンは納得できないようですが、仕方のないことですね｣（芸能ジャーナリスト）

家庭を持つアイドルが増えた今、どこまでプライベートエピソードを明かすべきなのか、難しい判断だ。