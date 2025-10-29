日本ハムから４位で指名された日大藤沢の半田南十（みなと）内野手（１８）が２９日、神奈川・藤沢市の同校で大渕隆スカウト部長、坂本晃一スカウトから指名あいさつを受けた。「人を笑顔にできて日本を盛り上げられる選手になりたい」と笑顔で抱負を語った。高校通算２４本塁打だが、持ち味は長打力よりも抜群のミート力を持った中距離ヒッター。肩の良さを生かした守りに、俊足も持ち合わせ走攻守そろった遊撃手だ。３年間熱