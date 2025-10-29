巨人は29日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムと川崎市のジャイアンツ球場で秋季キャンプがスタートしたことに合わせて来季のコーチ陣容を発表した。阿部慎之助監督（46）はヘッドコーチを置かず、オフェンス、ディフェンス、バッテリーの3部門にそれぞれチーフを設ける体制について「一番は情報の共有。それを継続してやってもらいたいなと。役割をしっかりさせて、3部門の責任者3人と僕でいろんな相談したりして