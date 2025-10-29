10月27日、Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」が、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』（TBS系）に出演した。「TENBLANK」は佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳の4人で構成され、この日テレビで初パフォーマンスをおこなった。RADWIMPSの野田洋次郎が提供した楽曲『永遠前夜』を、佐藤はピアノ弾き語りで熱唱。SNSでは絶賛の声があふれた。一方、Xでは番組内での佐藤の様子に関するこんな声も……