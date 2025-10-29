安倍晋三元首相（享年67）を銃撃し殺害した山上徹也被告（45）の初公判が奈良地裁で開かれた28日、 安倍元首相の“盟友”であるドナルド・トランプ米国大統領が、高市早苗首相（64）と初の首脳会談に臨んでいた。【写真】来日したトランプ大統領同じ色のネクタイをしている安倍元首相22年7月の暗殺事件から3年。山上被告が「すべて事実です」と起訴内容を認める中、トランプ大統領と高市首相の会談は和やかなムードでスタート